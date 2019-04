Geen wapeninlevermoment in Eindhoven

Er komt in Eindhoven geen eenmalige mogelijkheid om straffeloos wapens in te leveren. Volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma ontbreekt daarvoor de juridische grondslag. De gemeenteraad van Eindhoven had om zo'n inlevermoment gevraagd, in een poging het geweld in de stad tegen te gaan.

Het voorstel voor het inleveren van wapens - zowel pistolen en geweren als messen en boksbeugels - kwam van CDA-raadslid Remco van Dooren. Hij toonde zich zwaar teleurgesteld dat zijn plan niet haalbaar bleek.

,,Erg jammer, en verbazingwekkend ook", aldus Van Dooren. ,,Want in andere steden kan dit wel. In Rotterdam is het al gebeurd, en Helmond en Den Haag staat het binnenkort te gebeuren. Erg vervelend dat het dan hier niet kan, terwijl deze stap wel een bijdrage zou kunnen zijn aan het veiliger maken van de stad. Iets dat gezien de vele overvallen en de schietpartijen van de laatste tijd hoog nodig is.”

Juridisch

De reden daarvoor is zuiver juridisch, legde Jorritsma uit de gemeenteraad uit. ,,Om zo'n wapeninlevermoment mogelijk te maken, moeten de juiste gronden aanwezig zijn. Het college van procureurs-generaal heeft daarvoor een aantal richtlijnen opgesteld. En als een stad daar niet aan voldoet, dan kan het simpelweg gewoon.”

Jorritsma had zelf eerder al met de gedachte gespeeld tot zo’n wapeninlevermoment te komen. ,,In het driehoeksoverleg dat ik als burgemeester heb met justitie en politie hebben we dat laten uitzoeken. En toen bleek dat Eindhoven niet aan de richtlijnen voldoet. Er is hier bijvoorbeeld geen sprake van een bendes die zich aan het bewapenen zijn of elkaar bevechten, van een spiraal van geweld, van wijkjes die no-go areas zijn geworden. Daarom kan het gewoon niet, hoe graag ik het ook zou willen.”

,,Maar waarom kan het dan in Helmond wel?", was daarop de vraag van Van Dooren. ,,Omdat in die stad vanwege enkele incidenten in korte tijd een veiligheidsrisicogebied is ingesteld", aldus Jorritsma. Behalve het CDA bleken ook andere fracties er moeite mee te hebben zich daar bij neer te leggen, waaronder de VVD. ,,Kunnen we het gewoon niet nog een keer proberen bij de procureurs-generaal?", stelde fractievoorzitter Joost de Jong voor. Dat gaat Jorritsma - na enig aandringen - dan ook doen.