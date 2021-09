Geen Winterworld in Eindhoven, maar derde Sinterklaashuis in Steentjeskerk gaat wel zeker door

Op het terrein van de Eindhovense Manege aan de Roostenlaan had Van Gelder in februari van dit jaar al een locatie gevonden voor Winterworld dat daar vanaf 11 december vier weken zou plaatsvinden. Een kleinere variant van het Amsterdamse Winterparadijs met een kerstmarkt, indoorschaatsbaan, attracties en optredens van artiesten. Een grote sponsor was bereid bij te dragen aan de kosten maar volgens Van Gelder is er nog te veel onzeker. ,,We weten nog niet wat we precies mogen, terwijl we wel al tonnen zouden moeten investeren. Dat durven we niet aan, dat is niet verantwoord.