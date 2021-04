Geen zeperds meer graag: Hurks wil met ‘afgetraind’ bedrijf scoren met projecten in regio

Rode cijfers

Niet voor het eerst overschaduwde een zwaar verliesgevend project de prestaties van Hurks. Liefst 13 miljoen euro moest het Eindhovense concern extra afschrijven op de in 2017 opgeleverde bouw van winkels en appartementen in Leidsche Rijn. Het prestigieuze bouwproject in het centrumgebied van de Utrechtse wijk kostte het bedrijf in voorgaande jaren al 6 miljoen euro. Een rechterlijk vonnis over een conflict met opdrachtgever ASR over meerwerken, opleveringen en vertragingen leidde tot een aanvullende voorziening die Hurks per saldo over 2020 rode cijfers bezorgde.