Geen zetel voor Feestpartij van Johan Vlemmix: ‘Maar ik ben tevreden met het resultaat’

Zwembaden beginnen aan inhaalslag na drie maanden sluiting; ‘Maar vandaag doen we vooral leuke dingen ’

16 maart VELDHOVEN - De schoolslag oefenen, de borst- en rugcrawl leren en vooral heel veel plezier hebben in het water; sinds dinsdagochtend mogen kinderen in Nederland het allemaal weer. Ook in zwembad Den Ekkerman in Veldhoven werden de zwemlessen na ruim drie maanden weer hervat, dus plonsden de kinderen en hun instructeurs -geheel coronaproof- weer vrolijk het water in.