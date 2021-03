Gehandicaptenzorg voorbereid op derde golf; Lunet zorg vraagt verwanten om hulp

EINDHOVEN/HELMOND - Als voorbereiding op een mogelijke derde coronagolf heeft Lunet zorg familieleden van cliënten gevraagd of ze eventueel willen bijspringen in geval van nood. De vragenlijst is onderdeel van een noodplan, waar ook andere VG-zorginstellingen aan werken.

Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven heeft ook al een noodplan klaarliggen, maar benadert niet op voorhand familieleden. Oro, die VG-zorg biedt in de regio Helmond en Deurne, denkt hier nog over na. Begin dit jaar benaderde de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) alle zorginstellingen in deze branche met het verzoek om een noodplan te maken, onder meer vanwege de dreiging van de Britse variant.

Quote Het gaat om kleine praktische dingen, zoals afwassen en kleine taken, niet om cliënten verzorgen uiteraard Remco van den Broek, Directeur specialistische zorg, Lunet zorg Lunet zorg heeft onlangs familieleden van cliënten benaderd met een vragenlijst, waarin ze kunnen aangeven of en op welke manier ze willen bijspringen als er door ziekte te weinig personeel in de woning van hun familielid is. De vragenlijst is eenvoudig en vrijblijvend, zegt Remco van den Broek. Hij is sinds zes maanden directeur specialistische zorg van Lunet zorg, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Eindhoven en de regio. ,,Gevraagd is: kun je helpen en zo ja op welk gebied dan? Als het nodig is kunnen we die persoon dan bellen, en hoeven we op dát moment geen tijd meer kwijt te zijn aan mensen die ‘nee’ zeggen.”

Al meer dan honderd familieleden hebben zich aangemeld voor hulp. ,,Het gaat om kleine praktische dingen, zoals afwassen en kleine taken, niet om cliënten verzorgen uiteraard.” Corona heeft het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat een noodplan geen overbodige luxe is. ,,Het is een logisch gevolg van alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd”, zegt Van den Broek. Verschillende keren was het moeilijk om de boel draaiende te houden door besmettingen en te weinig personeel.

Afschaalplan

,,We hebben in een afschaalplan de mogelijke risico’s beschreven en hoe daarmee om te gaan. Het plan is opgedeeld in verschillende fases, van groen tot naar zwart, legt Van den Broek uit. Daarbij zijn vertegenwoordigers uit alle sectoren betrokken: managers, teamleiders, verwanten (via cliëntenraad) en cliënten.

Quote We zijn door corona verrast geweest en het brengt precies de pijnpunten aan het licht Anita Planjer, Coördinator Veiligheid, Oro Om de kwaliteit van zorg te allen tijde te kunnen borgen is voorbereiding heel belangrijk, zegt Van den Broek. Zelf is hij afkomstig uit de ‘rampenwereld', en daar is zo'n plan heel normaal. Voor de zorgsector is het wat ongebruikelijker. Corona heeft niemand zien aankomen, en geen enkele VG-instelling was hierop natuurlijk voorbereid. ,,We leren nog steeds van corona. En nu heet het corona, maar in de toekomst is het misschien ziekte x. “

Ook Severinus heeft het noodplan al klaarliggen, aldus een woordvoerster. Daarbij is rekening gehouden met het scenario dat er te veel zieke medewerkers zouden zijn. Er wordt in eerste instantie gekeken naar het inzetten van medewerkers met een achtergrond in de zorg, die nu bijvoorbeeld een kantoorfunctie hebben. ,,Indien het nodig is ligt dit plan klaar en zouden we ouders en vrijwilligers om hulp kunnen vragen.”

Sympathie

Oro is nog niet klaar met het plan, maar er wordt wel aan gewerkt zegt coördinator Veiligheid en welzijn Anita Planjer. ,,We zijn door corona verrast geweest en het brengt precies de pijnpunten aan het licht.” Of ook door Oro aan familieleden zal worden gevraagd bij te springen in geval van nood is nog niet zeker, maar sympathie krijgt deze aanpak wel. ,,Het is een mooie manier om naasten erbij te betrekken.”