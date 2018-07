Geïrriteerde verdachte uit Bladel 'heeft helemaal geen fietsers afgesneden'

DEN BOSCH - Een geïrriteerde verdachte uit Bladel was het er helemaal niet mee eens. Hij had niemand afgesneden en zeker geen fietser ten val gebracht, vertelde hij de rechtbank.

Het was een donkere avond aan de Molendijk in het buitengebied bij Hulsel, oktober vorig jaar. Een groep wielrenners was er aan het trainen. Marinus A. (53) uit Bladel wilde er voorbij, in zijn bus met paardentrailer. In de trailer stond de pony van zijn dochter. A. claxonneerde en haalde de fietsers in.

Zwieper

Vanaf dat moment lopen de lezingen uiteen over het gebeurde. De wielrenners zeggen dat A. geïrriteerd overkwam en de renners afsneed. Hij ging 'met een zwieper naar rechts', waardoor de voorste renner viel. De man hield er een hersenschudding en een pijnlijk bovenbeen aan over.

Quote U reageerde agressief en wilde zelfs weggaan. Janine Kramer Niks van waar, stelde A. bij de rechtbank in Den Bosch, ,,Ik ben van mening dat ik onschuldig ben en dat ik hier ten onrechte zit. Ik heb niks verkeerds gedaan en absoluut niet naar rechts gestuurd." Een zwieper maken met een trailer kan niet eens, legde A. een paar keer uit, want dan valt de trailer om, of ,,breekt het paard alle benen. En dan heb ik thuis een probleem met mijn dochter."

A. had naar eigen zeggen de groep fietsers rustig ingehaald, had niks gemerkt van een ongeluk en was doorgereden naar Hulsel. Daar werd hij door drie renners uit de groep, die hem hadden achtervolgd, aangesproken. Het ging er niet erg vriendelijk aan toe, zo had officier van justitie Janine Kramer gelezen in het proces verbaal van de politie. ,,U reageerde agressief en wilde zelfs weggaan." Uit de verklaringen van de fietsers maakte Kramer op dat A. zich die avond had gedragen als een opgewonden standje.

Vrijspraak