Gekanteld busje met aanhanger op A67 bij Liessel, weg weer vrij

Bladelse startup Tech2B brengt nu ook Britse onderne­mers samen

27 maart BLADEL - Wat in Nederland werkt, zou overzees ook kunnen werken, moet de gedachte bij de Bladelse start-up Tech2B zijn geweest. Anderhalf jaar geleden lanceerde Tech2B mede-oprichter Sjors Hooijen het gelijknamige online handelsplatform voor de maakindustrie in eigen land en nu al is het tijd om het internationaal uit te rollen. Te beginnen in het Verenigd Koninkrijk.