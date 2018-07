Gekraakte kerk in Eindhoven: 'Parochie heeft boter op hoofd'

Por­no-afperser in persoonlij­ke mail: 'Blijft ons geheimpje als je 2900 dollar betaalt'

24 juli 'Als u 2900 dollar overmaakt, verspreid ik de beelden van uw bezoek aan pornosites niet.' Dat staat in de suggestieve mail die gericht is aan verschillende mensen in Brabant. Als het slachtoffer wil dat het hun 'geheimpje' blijft, moet hij snel geld overmaken via Bitcoin. De politie waarschuwt hier niet op in te gaan.