Gekte in Eindhoven om een jaar lang gratis donuts: 'Eerst slapen en naar de wc'

Volledig scherm Een nacht lang wachten hadden honderd mensen er voor over om een jaar lang gratis donuts te winnen. © Diede Hoekstra

Nee, geslapen is er weinig volgens Macy Hendrikx (21). De Eindhovense was woensdagochtend de allereerste klant van Dunkin' Donuts in Eindhoven. ,,Ze hebben hier de hele nacht geboord voor de verbouwing van de Piazza. Elkaar verstaan was nauwelijks mogelijk laat staan slapen", vertelt ze. Macy, die dinsdagochtend om halfzeven als eerste in de rij stond, verlangt woensdagochtend dan ook meer naar haar bed dan naar de eerste zes donuts waarvan ze er de rest van het jaar iedere week zes gratis mag afhalen.

Quote Eerst slapen en naar de wc, want die was hier verstopt Lisa Koken

in de rij voor het eerste filiaal van Zuid-Nederland staan alleen maar bleke koppies maar unaniem zijn ze het er over eens dat het de beproeving meer dan waard was. Lisa Koken was de nummer honderd in de rij en dus de allerlaatste die recht had op een jaar lang gratis donuts. ,,Ik kwam hier gisteren om kwart over zeven en mijn vrienden riepen dat ik moest rennen om op tijd te zijn. Gelukkig is het gelukt." De donuts gaan volgens Lisa nog even de koelkast in. ,,Eerst slapen en naar de wc, want die was hier verstopt", lacht de Eindhovense.

Quote Over negen maanden krijgen we misschien de eerste Dunkin' Donuts baby Eric van Gastel

Dik driehonderd donuts mogen de geluksvogels het komend jaar gratis afhalen. Verstandig? tja, Robin Kleter (23) heeft er zelf ook wel haar twijfels over. We moeten het maar een beetje compenseren met wat extra beweging denkt haar vriendin. Extra beweging, daar was een ander stel in de rij in de nacht alvast mee begonnen. Eric van Gastel (26) laat een filmpje op Facebook zien waar een koppeltje in een slaapzak overduidelijk met andere dingen bezig is. ,,Over negen maanden krijgen we misschien de eerste Dunkin' Donuts baby", lacht hij.

Tweede vestiging

Volgens Roberto Fava, verantwoordelijk voor de uitrol van de filialen in Nederland, wordt het bij iedere opening van Dunkin' Donuts gekker met de wachtende rij. ,,De vorige keer in Utrecht lag de eerste er om halfelf en nu dus al om halfzeven. Straks in de Tilburg, de volgende vestiging die opent, liggen ze er misschien nog een dag eerder al in de rij." Elf filialen heeft de donutgigant nu al in Nederland en daar moeten er de komende jaren nog tientallen bijkomen. Op korte termijn zelfs nog een tweede vestiging in Eindhoven. Volgens Fava zijn ze in gesprek met de NS die 20 filialen wil openen op de grotere stations, ook in Eindhoven. ,,Ze komen er zeker want de eerste op station Amsterdam is een succes."

Quote Op termijn komt er ook een Baskin-Robbins naar Eindhoven Roberto Fava