Geld in Eindhoven voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel is op: ‘Situatie onhoudbaar’

Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie in Eindhoven krijgt jaarlijks subsidie om 126 mensen in de regio te begeleiden. Maar dat aantal is halverwege 2019 al bereikt. Daarmee dreigt een herhaling van vorig jaar toen uiteindelijk 260 (vermoedelijke) slachtoffers om hulp vroegen.

Brandbrief

Lumens, de hulpinstantie waar het Expertisecentrum onder valt, trekt daarover met een brandbrief aan de bel. Volgens de instantie is de situatie inmiddels ‘onhoudbaar’. „Vorig jaar hebben we de hulp aan de extra slachtoffers uit eigen zak betaald”, zegt Lumens-bestuurder Jacqueline Vonk. „Maar onze eigen buffer raakt op. Dit is echt een ernstig probleem.”

Nummertje 127

In vier jaar groeide dat aantal van 66 in 2015 naar liefst 260 in 2018. In de tussentijd schroefde de gemeente de beschikbare subsidie één keer omhoog zodat er nu 126 slachtoffers kunnen worden geholpen. Het is in 2019 opnieuw bij lange na niet genoeg. Vonk: „We hebben nog niemand de deur hoeven wijzen. Dat wil je toch ook niet? Moeten we straks als iemand belt, zeggen: ‘Sorry, je bent nummertje 127. Voor jou hebben we geen geld.’ Dat kan niet, daarvoor is de situatie van deze mensen te schrijnend.”