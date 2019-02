‘Geld ontbreekt voor visie op Genneper Parken Eindhoven’

,,Als de gemeente iets wil, moet ze iets doen. Wij hebben vorig jaar maart nog wel contact gehad, maar sindsdien komen we niet meer in gesprek. Wij willen best verhuizen van de Boutenslaan. Maar we hebben de indruk dat de gemeente ons niet per se wil behouden voor Eindhoven. Eigenlijk is er geen plaats voor ons", aldus Marc Leeuw van Leeuw Opleidingen.