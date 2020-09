Geld van Ollongren helpt bouw in Helmond en Eindhoven versnellen

EINDHOVEN - 19 miljoen euro krijgen de gemeenten Eindhoven en Helmond van het rijk om drie projecten met 2500 woningen mogelijk te maken en te versnellen. Daardoor kunnen onder meer al in 2021 woningen gebouwd worden aan de Castilliëlaan en de Vonderweg in Eindhoven en in centrum-noord in Helmond.

,,Dit is echt een flinke klapper, hier kunnen we echt mee vooruit, ik kan dan ook een gat in de lucht springen", zei wethouder Yasin Torunoglu in een reactie donderdagmiddag. Ook regionaal portefeuillehouder wonen Caroline van Brakel, wethouder in Nuenen, en wethouder Gaby van den Waardenburg van Helmond toonden zich blij met de toezeggingen van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Lees ook Regio Eindhoven-Helmond wil 48 miljoen van rijk voor versnellen woningbouw Lees meer

Bij de eerste toekenning van gelden uit de Woningbouwimpuls van in totaal 290 miljoen euro, kregen drie regionale projecten geld. Drie andere projecten zijn afgewezen: woningbouw in het centrum van Geldrop en het gebied Aarle in Best en de bouw van het houten woonwerkgebouw Dutch Mountains aan de Prof. dr. Dorgelolaan in Eindhoven. ,,We hebben de argumenten nog niet gezien, die zullen we later bestuderen. Dus anderen zullen ook teleurgesteld zijn, maar we zijn blij met elke woning die we extra kunnen bouwen. En de minister heeft ook het signaal gegeven dat de projecten in de volgende fase gewoon weer ingediend kunnen worden. En dan zullen we ze nog beter onderbouwen", aldus Van Brakel. Dan is weer 250 miljoen te vergeven. Daarna volgt nog een derde ‘tranche'.

Volledig scherm De Castiliëlaan in Eindhoven met hier nog het voormalige azc de Orangerie dat inmiddels is afgebroken. Hier komen vanaf 2020 500 tijdelijke woningen te staan. © Google Maps

Helmond krijgt zo'n 8,5 miljoen euro om de openbare ruimte en de straten aan te leggen in het gebied rond de Waardstraat, Oranjekade en het AHXL-terrein in het centrum. Hier moet een mix van woningen gebouwd worden: zo'n 190 sociale huurwoningen, 185 middeldurehuurwoningen en 545 koopwoningen (waarvan 77 procent onder de 310.000 euro).

Volledig scherm Kaartje van bouwplan Helmond Centrum-noord. © Gemeente Helmond

Volgens Van den Waardenburg helpt de bouwimpuls direct om de woningbouw in het hele centrum - tot 2030 zijn er zo'n 2000 woningen gepland - te versnellen. ,,Zonder dit geld zou het veel langer duren. Natuurlijk, we moeten eenzelfde bedrag bijleggen als gemeente, maar nu kunnen we sneller bouwen. Anders hadden we de investeringen over een veel langere termijn uit moeten smeren.” Onder andere een brug over het kanaal bij de Waardstraat wordt van het geld betaald. Daardoor kan de verkeersafwikkeling verbeterd worden.

Volledig scherm Bouwplan Helmond Centrum-noord. © Gemeente Helmond

Zonder de 6 miljoen euro die Eindhoven krijgt voor 700 tijdelijke sociale en middeldure huurwoningen zou de stekker uit het project moeten, zei Torunoglu. ,,Dan krijgen we de businesscase niet rond. De aanleg van infrastructuur, riolering en dergelijke kunnen we dan niet betalen. Of de huren moeten twee keer zo hoog worden, dat willen we écht niet.” Eindhoven mag de woningen al in 30 jaar afschrijven; na 15 jaar wordt bekeken of ze kunnen blijven staan. Met het rijksgeld kan de start bouw al mogelijk in januari zijn, hoopt Torunoglu die ook 6 miljoen moet bijleggen.

Volledig scherm Het gebied aan de Castilliëlaan in Eindhoven; tussen de Huizingalaan en het woonwagenkamp komen 700 tijdelijke huurwoningen in de categorie middeldure en sociale huur. © Michel Theeuwen

Rond het ‘karkas’, de restanten van het voormalige Philips-kantoor HCZ, aan de Vonderweg kunnen woningcorporatie Woonbedrijf en de ontwikkelaar voor eigenaar Breevast aan de slag met de voorbereidingen voor de bouw van 900 woningen. De bouw zou volgend jaar kunnen starten, de eerste woningen worden dan opgeleverd in 2023, denkt Torunoglu. Of dat betekent dat het rommelige pand snel gesloopt wordt, kan de wethouder niet zeggen.

Volledig scherm Het binnenterrein in het Emmasingelkwadrant met op de achtergrond het karkas aan de Vonderweg en rechts het voormalige Philips Lighting. © Michel Theeuwen

Met het geld, zo'n 4,5 miljoen, van Ollongren kunnen er afspraken gemaakt worden over de sociale en middeldure huur (30 en 50 procent van de 900 woningen). ,,We spreken af dat die woningen langjarig voor de doelgroep betaalbaar blijven. Dat heeft invloed op de opbrengst voor de ontwikkelaars. Die krijgen daarom een aangepaste grondprijs, gebaseerd op lagere opbrengsten", aldus projectleider José van der Plas van de gemeente.