Geld voor podia in Eindhoven en Helmond uit Covid-19-fonds

Naast Parktheater ook Het Speelhuis

Zo ontvangt theatergezelschap Afslag Eindhoven 22.500 euro uit het fonds en de eveneens in Eindhoven gevestigde Tromp Muziek Biënnale 31.800 euro. Bij de podia staat poptempel de Effenaar voor 38.500 euro op de rol en Muziekgebouw Eindhoven voor 558.536 euro. Parktheater Eindhoven kan 376.293 euro tegemoet zien uit het noodfonds en Theater Het Speelhuis in Helmond 133.000 euro.

De regeling is opgezet voor podia die ‘een cruciale rol vervullen in de Nederlandse infrastructuur’. Om de hoogte van de regeling te bepalen is een rekenregel toegepast die door minister Ingrid van Engelshoven is vastgesteld. Een voorwaarde is ook dat de gemeente en/of de provincie waar het podium is gevestigd, het toegekende bedrag minstens moet verdubbelen.