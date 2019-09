Geldrop eert verzetshelden met straatnamen

‘Heel indrukwekkend', vond waarnemend burgemeester Marc Jeucken zaterdag van de herdenkingsbijeenkomst voor het Geldropse verzet. Jeucken onthulde samen met wethouder Rob van Otterdijk drie straatnaambordjes met de namen van Harrie van Gestel, Jan Heurkens en Henri van der Putt.

Burgemeesters

De eerste twee krijgen een plaats in de nieuwbouwstraten op het voormalig Twekaterrein. Naar burgemeester Henri van der Putt was al een straat vernoemd in de wijk van Braakhuizen waar meerdere straten naar voormalige burgemeesters zijn vernoemd. Die wijk grenst aan de straten van de nieuwbouwwijk.

Ook in die omgeving komt een beeldje te staan van ‘De verzetsstrijder.’ Een model van het beeldje is zaterdag ook onthuld. Kunstenaar Guido van Vliet uit Leuven, neef van Jan Heurkens, gaat het beeld maken dat zeventig centimeter groot wordt. Het stelt een man voor die tegen de wind in loopt.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm ‘De verzetsstrijder’ © Wil Van Der Velden

Miep Turken, die een boekje schreef over haar ervaringen in de oorlog als tienjarig meisje, sprak over de activiteiten van de verzetsstrijders. Overvallen op distributiekantoren in Mierlo en Geldrop, rondbrengen van illegale bladen en het helpen van onderduikers.

Peter van Gestel, neef van Harrie, verklaarde voorafgaand aan de bijeenkomst zaterdag, dat het verzet in Geldrop ‘echt wel een club’ is geweest. Hij schat dat het verzet zeker tweehonderd onderduikers en piloten heeft geholpen. Harrie van Gestel werd opgepakt bij een razzia bij boerderij Het Huisven in de bossen in Heeze nabij de autoweg.

Verjaardag

De ondergedoken Heurkes kwam naar de verjaardag van zijn vrouw. Daar wachtten de Duitsers hem op. Henri van der Putt die weigerde Geldropse dwangarbeiders te leveren voor verdedigingswerken in Zeeland, werd tegelijk met zes andere burgemeesters gearresteerd en naar kampen gebracht. Het is niet duidelijk waar hij is overleden.