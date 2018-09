Geldroppenaar had enorme hoeveelheid porno op laptops

Zijn laptops draaiden zowat continu, porno downloaden. De politie trof 610.170 erotische afbeeldingen aan, waarvan 12.306 met kinderporno. Maar die afbeeldingen met kinderen waren bijvangst, verklaarde Daniel S. (41) uit Geldrop woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij stond terecht voor die kinderporno en voor ontuchtige handelingen met twee minderjarige jongens. S., homoseksueel en pedofiel, kreeg de twee broertjes regelmatig te logeren.

Brief

Een anonieme brief aan de moeder van de jongens, maakte daar een eind aan. In de brief werd verwezen naar een veroordeling tot een werkstraf die S. in 2005 aan zijn broek kreeg voor het bezit van kinderporno.

Na de brief gingen de jongens vertellen wat er volgens hen op de logeerpartijen bij S. was gebeurd. Hij had ze geknuffeld, tegen ze aan gelegen, gevraagd of ze hun piemel wilden laten zien. S. ontkende het meeste hiervan. Knuffelen wel, een arm om een van de jongens heen slaan ook, maar geen erotische handelingen. Officier van justitie Janine Kramer hechtte meer waarde aan de verklaringen van de jongens, en eiste een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. S. moet de behandeling die hij al krijgt voortzetten, als het aan de officier ligt.

Mager