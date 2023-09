Geldropse Debby probeerde haar partner Marty te vermoorden met overdosis ghb: zes jaar cel

DSC Nieuwe opzet veldcompe­ti­tie in het korfbal bespaart tijd: ‘Eigenlijk een opwarmer­tje voor de zaal’

Er is weer eens een nieuwe competitieopzet in de ereklasse van het veldkorfbal. Maar er zit deze keer een begrijpelijke reden achter. DSC uit Eindhoven won zaterdag zijn eerste reguliere competitiepot tegen Oost-Arnhem: 17-19. Dat gebeurde onder de leiding van het nieuwe coachduo Will van de Kruijs en Wouter Blok.