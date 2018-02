Geldropse krijgt alsnog contact met gemeente Eindhoven over kwestie rond beschermd wonen

Thijsje Oenema: van schaatsen in Thialf naar rekenen bij Philips

3:00 EINDHOVEN - Haar generatiegenoten staan nu op olympisch ijs in Zuid-Korea. Zelf is ze nog altijd Nederlands recordhouder op de 500 meter. Maar schaatsen op topniveau doet Thijsje Oenema (29) niet meer. Nadat kanker haar leven een dramatische wending gaf, grijpt ze nu een nieuwe kans. Bij Philips in Eindhoven timmert de Friezin aan haar nieuwe carrière.