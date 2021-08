Geldropse uitvaartverzorger Van der Stappen koopt Dela uit en gaat zelfstandig verder

Gesprongen waterlei­ding zorgt voor groot gat: weghelft Bouten­slaan in Eindhoven afgesloten

11:20 EINDHOVEN - Langs de weg aan de Boutenslaan in Eindhoven is een groot gat ontstaan. Door een gesprongen waterleiding is een deel van de berm weggezakt. Brabant Water is bezig het gat te dichten.