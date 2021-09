Geldropse verslaafde moet na levensgevaarlijke achtervolging snel naar kliniek

Muzikant JW Roy op zoek naar oude Brabantse kermisfoto’s voor boek bij nieuw album

28 september KNEGSEL - Zanger en muzikant JW Roy brengt begin volgend jaar een album en boek uit met de titel ‘Kouwe kermis’. Zijn jeugd in Knegsel en de Kempen speelt daarin een belangrijke rol. Voor het boek is hij op zoek naar foto’s, die in de jaren 70, 80 en 90 zijn gemaakt op Brabantse kermissen.