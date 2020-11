Geldropseweg Eindhoven mogelijk in maart op de schop

Statushou­der Hamdi wacht bij gastgezin in Best op woning: ‘Boterham met pindakaas? Lekker!’

24 november BEST - Wat Hamdi Ahmed (25) uit Jemen eet bij het ontbijt? ,,Ik kies gewoon een boterham met pindakaas. Of anders hagelslag. Hartstikke lekker”, zegt hij. Ahmed woont sinds twee maanden bij Rokus en Corien Harder in Best. De langste tijd zit er alweer op. Op 8 december mag hij als statushouder zijn intrek nemen in een woning in Eindhoven.