Geldropseweg in Eindhoven eindelijk op de schop, na 18 jaar plannen maken

EINDHOVEN - Eindelijk wordt de Geldropseweg in Eindhoven heringericht, na ellenlange discussies, procedures en uitstel. De klus start op 15 maart. De invalsweg is van 1 april tot half december dicht voor doorgaand verkeer. Door het werk op te knippen in tien fasen blijven winkels, woningen en parkeerplaatsen wel bereikbaar.

,,Ja het is ongelooflijk dat het nu echt gaat beginnen. We zijn daar ontzettend blij mee", zegt Frank van der Laak uit de Rochusbuurt, Hij is lid van de werkgroep van omliggende buurten die zich al weer sinds 2015 heeft ingezet voor de herinrichting. Die kwam in actie omdat het plan voor verbetering van de weg uit 2010 uiteindelijk niet doorging. Er moest een burgerinitiatief van de Rochusbuurt, Iriswijk en Cingelshouck aan te pas komen om de Geldropseweg weer op de agenda te krijgen. En dat werd hoog tijd: het asfalt is in zeer slechte staat, de belijning is op veel plaatsen niet meer te zien en er moet hoognodig iets gebeuren aan het groen en de leefbaarheid in de straat.

Volledig scherm Het wegdek van de Geldropseweg in Eindhoven is erg slecht. In maart start de herinrichting. © Kees Martens/DCI Media

Aanvankelijk was er geen geld voor, toen werd het plan gemaakt en bleek het toch weer veel duurder. In november vorig jaar vond wethouder Monique List de ontbrekende negen ton, bovenop de al gereserveerde 1,5 miljoen. En was de kogel door de kerk. ,,Maar ook daarna was het nog spannend", zegt Van der Laak. ,,De gemeente zit toch met hoge uitgaven voor de zorg en ook voor de coronamaatregelen. Even leek het dat er toch weer geen geld was. Ze hebben wel overwogen om de Geldropseweg toch weer uit te stellen. Maar gelukkig is er ook door de PvdA in de raad flink aan getrokken.”

Werk in tien fasen om buurt en winkel bereikbaar te houden

Op maandag 15 maart begint het werk aan de waterleiding in de straat, die wordt vervangen. Pas op 1 april gaat hoofdaannemer Den Ouden beginnen met de echte werkzaamheden. Dan gaat de weg dicht voor doorgaand verkeer; dat wordt omgeleid. De Geldropseweg gaat in tien fasen op de schop, te beginnen bij de Vestdijk, om half december te eindigen bij de Sint-Jorislaan. Vooral rond het hart van de weg, bij de Rochusstraat, worden korte fasen gepland om de buurten, maar ook de Jumbo en andere winkels daar, bereikbaar te houden. Voor voetgangers is de Geldropseweg zo veel mogelijk open, fietsers krijgen te maken met kleine omleidingen.

Volledig scherm Een beeld van de nieuwe Geldropseweg in Eindhoven, op de kruising met de Past. Dijkmansstraat en de Voorterweg (links, met op de hoek de winkel van schoenmaker Hans Bonnema. © Gemeente Eindhoven

,,Er is nooit een goed moment om de straat open te breken, zeker niet na corona", zegt schoenmaker Hans Bonnema. Hij houdt zich naar eigen zeggen al achttien jaar bezig met de herinrichtingsplannen. ,,Natuurlijk was het effe slikken dat de weg bij mij voor net in de drukke najaarsmaanden open gaat. Maar we blijven in ieder geval bereikbaar door de korte fasen, en fietsers en voetgangers kunnen er altijd komen. En het is ook echt hard nodig dat er iets gebeurt. Zo ermoeiig als het hier is, zo kan het echt niet langer. Daarom zijn we hartstikke blij dat het nu eindelijk gebeurt.”

‘Afwachten of het echt zo groen wordt’

De weg wordt stukken smaller na de herinrichting, met fietsstroken en het asfalt wordt vervangen door stenen. Bij de winkels rond de Jumbo komt een pleintje. Onder de grond komt een waterberging, net als op de Vestdijk, en een apart regenwaterriool. En de inrichting wordt vooral veel groener, is het plan. ,,Al is het natuurlijk nog wel afwachten of het ook echt zo groen wordt als op de plaatjes", houdt Van der Laak nog wel een slag om de arm.

Ook wordt er op de achtergrond nog gewerkt door ondernemers en eigenaren van panden aan een nieuw ‘hart’ voor de Geldropseweg met nieuwbouw voor winkels en woningen.

Volledig scherm Geldropseweg in Eindhoven; het wegdek is slecht, de asfaltvlakte is aan vergroening toe. De herinrichting start half maart. © Michel Theeuwen