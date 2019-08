Geldropseweg in Eindhoven wordt groen en verkeersluw

Magazine

De weg telt straks één rijstrook voor auto’s in beide richtingen, waar een maximum snelheid van dertig per uur geldt. Doorgaand verkeer wordt afgewikkeld via de Kanaaldijk-Zuid. Het asfalt maakt plaats voor grijze en rode klinkers, natuurstenen tegels en rode fietspaden. Tijdens de inloopavond dinsdag in de Blokhut presenteert de Werkgroep Geldropseweg, die drie jaar geleden een burgerinitiatief opstartte voor de herinrichting, een magazine waarin het ontwerp wordt toegelicht.

,,Wij zijn heel blij met al dat groen", zegt Frank van der Laak van de werkgroep van omwonenden en ondernemers. ,,Dat geldt ook voor de trottoirs, die worden vijf meter breed. Een groot verschil met de huidige situatie: nu kom je er op sommige plekken met een rolstoel nauwelijks overheen. Ook krijgen fietsers veel ruimte. De stroken worden 1.90 meter breed.” Nog liever had de werkgroep op het hele traject vrijliggende fietspaden gewild, maar dat bleek een onhaalbare kaart: het zou ten koste zijn gegaan van teveel parkeerruimte én groen. Zebrapaden worden verhoogd, waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald, en ook komt er een pleintje in het hart van het gebied, ter hoogte van het parkeerterrein van de vroegere schoenenzaak Verkuilen. De geplande nieuwbouw komt hier wat meer naar achter te liggen, waardoor ruimte ontstaat voor een buurtterras, vergelijkbaar met dat aan de Leenderweg bij Pand P. ,,Het zou mooi zijn als hier een lunchroom komt, een ijstentje en terrassen, mogelijk zelfs een podiumpje”, schetst Van der Laak.

Ook komt er een rechtstreekse doorgang voor voetgangers vanaf de Geldropseweg naar de Adolf van Cortenbachstraat. ,,Dat wordt straks een nieuw winkelstraatje dat mooi aansluit op het plein.” Over de herinrichting van de Geldropseweg wordt al bijna twintig jaar gesproken. ,,In 2008 is er een plan opgesteld, maar twee jaar later brak de crisis uit en werd de herinrichting uitgesteld. In 2016 zijn we vervolgens een burgerinitiatief gestart, met dit ontwerp als resultaat”, aldus Van der Laak.