Geldropseweg zit cultureel in de lift: ‘Eindhoven kan wel initiatieven gebruiken op dit gebied’

Eindhoven spreekt ferme taal over afspraken luchtkwali­teit: ‘Met zulke ambities moet er boter bij de vis’

13 april EINDHOVEN - Komt het rijk niet met geld over de brug, dan stapt Eindhoven uit het Schone Lucht akkoord. Ferme taal van het Eindhovense college in een brief aan de gemeenteraad. Wethouder Rik Thijs (milieu) wil niet spreken van een dreigement. ,,Maar als je ambities wil waarmaken moet er wel boter bij de vis.”