Gele Hesjes Eindhoven laten weer van zich horen

Het blijft nog steeds hard nodig dat de groep demonstreert, vindt woordvoerder Sander Strootman. ,,De rijke stad wordt steeds rijker. Alles wordt minder, de rijken halen nog meer geld binnen en de mensen hebben in hun eigen stad onderhand niks meer te zeggen. Daar zijn wij op tegen.”

De groep demonstreert nog elke maand, geeft hij aan, soms op zaterdag, soms op zondag. Strootman woont zelf in Woensel-West. ,,Ik zie om mij heen dat mensen eerst vijf keer in de week hulp kregen. Toen werd dat drie keer en nu is dat nog maar een keer. De hulpverlening stuurt dan de stagiaire en soms komt die dan ook niet meer.”

De groep flyert op straat en probeert bewustwording tot stand te krijgen bij passanten. Strootman is ook betrokken bij de Hesjesbeweging in de buurlanden. Zo demonstreerde hij ook in Brussel en Parijs. In die laatste stad, bij de Eiffeltoren, kreeg hij een boete omdat hij een geel hesje droeg: 130 euro boete. ,,Ja, dan voel je je echt lelijk behandeld.”

