Gele trui Mike Teunissen komt te hangen in wielercafé Eindhoven: ‘Ontzettend content mee’

'Ruimte voor ruim 5000 woningen boven spoor in Eindhoven’

18 februari EINDHOVEN - Bouwen boven het spoor, in hartje binnenstad, is een mogelijkheid die zeker nader onderzocht moet worden. Ook in Eindhoven en wellicht in Best en bij Strijp-S, blijkt uit onderzoek door het ingenieursadviesbureau Sweco.