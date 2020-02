Gele Volvo in Eindhoven krijgt flinke poetsbuurt, maar de duiven poepen door

De actie van de mannen leverde een paar leuke reacties uit de straat op, laat Pondman weten. Ook Ineke Paijens (zie foto), die de auto zowat voor haar deur heeft staan en die vorige week deze krant had benaderd om haar verhaal over de auto te kunnen doen, was ,,positief verrast" toen ze thuiskwam en de schone auto zag staan. ,,Zelf had ik op Facebook al de suggestie gelezen dat ik er met een emmer sop tegenaan zou moeten gaan, maar dat ging me toch te ver. Dus dit moeten echte Volvo-fanaten zijn geweest.”



Toch was haar blijdschap slechts van korte duur. ,,Het probleem is met de poetsbeurt natuurlijk nog niet opgelost. De duiven zitten nog steeds in de boom en die poepen gewoon door. We hopen dat de eigenaar alsnog komt opdagen. Want er is nu zoveel publiciteit over geweest, in het ED en het AD, bij Omroep Brabant en RTL 4, iemand uit de omgeving van de eigenaar moet er nu toch van weten en hem kunnen tippen? Gelukkig hebben die Volvo-mannen de kofferbak weer goed kunnen afsluiten, want daar ligt allerlei gereedschap en olie in."