Geliefd en verguisd maar iedereen kent de Flying Pins in Eindhoven: maker Claes Oldenburg overleden

Repareren Flying Pins lastig karwei: ‘Je kunt niet zomaar de verf van destijds bijbestel­len’

EINDHOVEN - Een groot gapend gat en lange scheuren. De schade aan een van de Flying Pins in Eindhoven was groot, nadat iemand vorige maand zijn auto in het bekende kunstwerk ‘parkeerde’. Ruud Vermeulen heeft opdracht gekregen de immense kegel te repareren. Een pittige klus. ,,Het moet niet te koud en vochtig zijn.’’

18 november