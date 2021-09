Gelukkig ouder worden in de Genderbeemd

De meesten van ons willen oud worden en het liefst ook gelukkig. Maar in de praktijk ligt eenzaamheid op de loer. In de Gestelse wijk Genderbeemd willen studenten van Fontys en Summa College dat voorkomen. Vanuit het voormalige woonzorgcentrum Genderhof aan de Sterkenburg gaan ze activiteiten opzetten om mensen met elkaar in contact te brengen. Ook gaan ze op huisbezoek om te vragen waar bewoners behoefte aan hebben. Bij het project zijn naast studenten Social Work ook anderen actief, zoals van opleidingen journalistiek, HRM, Bedrijfskunde, Toegepaste Psychologie en Communicatie. Ook welzijnsorganisatie WIJeindhoven, woningcorporatie Wooninc. en GGzE doen mee.

De Fontys-studenten Social Work doen het in het kader van een minor community development. Samen met studenten van Summa gaan ze bij zowel de bewoners van Genderhof als inwoners van de omliggende wijk Genderbeemd vragen naar hun talenten en wensen. In Genderhof heeft Wooninc. - na het vertrek van de zorgbehoevende ouderen - vanaf 2014 huisvesting geboden aan mensen die dat met spoed nodig hadden, vertelt beheerder Sandra van Lierop. ,,Nu wonen er 238, voor maximaal twee jaar.”

Contact maken

Henriëtte van de Boogaard woont er echter al sinds 2014. ,,Ik val nog onder de oude regeling”, vertelt ze met een lach. ,,En ik wil hier niet meer weg; ik woon fijn op de tweede verdieping met een mooi uitzicht.” Ze is een van de bewoners die de studenten helpen om met haar huisgenoten contact te maken. Dat lukt stukje bij beetje. ,,Sommigen gaan al vroeg naar hun werk. Ik zit vanaf zeven uur hier in de hal om hen te verleiden even koffie te drinken. Vaak hebben ze haast, maar soms blijven ze even een praatje maken.”

De komende maanden gaat er meer gebeuren. Studente Muzeyyen Kanusagu van Fontys vertelt dat er een sportmiddag wordt georganiseerd. ,,Met voetbal, volleybal en tennis. Ook gaan we de tuin opknappen, daar zoeken we vrijwilligers voor. Uiteindelijk moet Genderhof een drempelloze inloop worden, waar ook ouderen elkaar en anderen kunnen ontmoeten.” Dat lijkt nog een uitdaging, want de elektronische schuifdeuren blijven dicht als er een bezoeker voorstaat, totdat er iemand opendoet. ,,Dat is nodig om te voorkomen dat zwervers hier een slaapplaats zoeken”, legt Van Lierop uit.

Enthousiasme

Aan het enthousiasme van de studenten zal het niet liggen. In een ruimte verderop hebben ze met plastic bekertjes een abstracte maquette gemaakt van wat er in de wijk gaande is. Nu hebben ze er les. Want net als het Summa College studenten van technische opleidingen les geeft op de Brainport Industries Campus, doet Fontys dat ook steeds meer in de echte wereld in plaats van in een klaslokaal of collegezaal.

Deze manier van studeren blijft niet beperkt tot de Genderbeemd. Deze maand gaan er ook projecten van start in een voormalige bakkerij in de Kruisstraat en in wijkcentrum De Mortel in de Achtse Barrier.