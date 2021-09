Gemaskerde indringers takelen bewoners toe met hamer in Eindhoven: ‘Het leek wel een film’

Topvrouw Aukje over 100 jaar Helmonds familiebe­drijf Kuijpers: ‘Ook bereikbaar zijn als het niet goed gaat’

19 september HELMOND - In honderd jaar bestaan maakte Technisch Dienstverlener Kuijpers in Helmond vele veranderingen mee. Zo ging de maatschappij aan het gas, en nu er weer vanaf. Ook binnen het familiebedrijf waren er de nodige generatiewisselingen. Een ding is altijd gebleven volgens topvrouw Aukje Kuypers. ,,Aandacht voor de mensen. Dat zit in onze genen.”