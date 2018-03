Gemeente Eindhoven: '95% materiaal uit Stadhuistoren is hergebruikt'

EINDHOVEN - 95 procent van alles wat er aan materialen uit de Stadhuistoren in Eindhoven is gehaald bij de renovatie, is hergebruikt. Als de gemeente toestemming krijgt om zonnepanelen te leggen op het Stadhuis, dan kan de toren zelfs energieneutraal gaan draaien, denkt wethouder Mary-Ann Schreurs.

De Stadhuistoren, waar voorheen de GGD zat, is het eerste gemeentepand dat gerenoveerd en verduurzaamd wordt. Volgens Schreurs wil de gemeente graag het voorbeeld geven hoe het ook kan. In mei is het werk klaar, in juni hoopt de gemeente erin te kunnen trekken. Hierna worden het Stadhuis en ook het Van Abbemuseum, het Designhuis, Mercado en het NRE-gebouw aangepakt. Dat gebeurt door een consortium van bedrijven onder de naam Impuls. Steeds zoeken zij naar de nieuwste snufjes op gebied van energiebesparing, isolatie en dergelijke. Voor in totaal 65 miljoen euro pakken ze alle gebouwen aan en blijven 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet nog toestemming geven om het Stadhuis, dat een gemeentelijke monument is, van zonnepanelen te voorzien.

Volledig scherm Stadhuistoren Eindhoven © Michel Theeuwen



Drie verdiepingen van de Stadhuistoren zijn af en Schreurs en de projectambtenaren Garry Whitrick en Joop Ketelaers geven een rondleiding. Opvallend is hoe licht het gebouw is, terwijl het vroeger tamelijk bedompte kamertjes had. En je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel hergebruikt: oude deuren uit het gebouw zijn terug te vinden in tussenmuurtjes, oude geperste plafondplaten zitten in het dik pak isolatie dat aan de binnenkant van de muren is aangebracht, de vensterbanken zijn van hergebruikt composiet, veel van het meubilair is hergebruikt uit andere kantoren, en ook de nieuwe kappen voor oude tl-bakken (wel met de nieuwste led-balken) zijn van oud hout gemaakt. Zelfs de schuttingen die rond de bouw hebben gestaan krijgen een nieuw leven in houten muurtjes.

Volledig scherm Oude deuren en zelfs delen van de bouwschutting zijn hergebruikt in deze houten muurtjes in de Stadhuistoren in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Zaken die niet direct gebruikt konden worden, zijn op een soort marktplaats voor bouwmaterialen gezet. Zo komt Whitrick uit op 95 procent hergebruik. ,,Alleen isolatiemateriaal als glaswol, dat niemand meer wil hebben, of steen en betonafval hebben we niet kunnen gebruiken. En alles wat nieuw is aangebracht in het gebouw kan aan het einde van de levensduur hergebruikt of gerecycled worden", aldus de projectleider. Ketelaers geeft de vloerbedekking als voorbeeld: ,,Als we die moeten vervangen is 70 procent niet echt versleten; die tegels lagen onder tafel of tegen de muur en die hebben niet zoveel te lijden. Bovendien kunnen alle tegels weer uit elkaar getrokken worden; elk draadje is weer opnieuw te gebruiken", aldus Ketelaers.

Isolatie

Daarnaast is het gebouw erg goed geïsoleerd - met driedubbel glas met gas erin, een dik pak materiaal aan de binnenkant - en voorzien van een warmte-koude-opslag installatie die gebruik maakt van water uit de de aarde. ,,En we hebben de installatie meteen zo zwaar gemaakt, dat straks ook andere gebouwen op het Stadhuisplein aan kunnen sluiten, eventueel ook de nieuwbouw Wall City aan de overkant", aldus Schreurs.

Volledig scherm Ook de plantenbakken, vensterbanken en platen in de Stadhuistoren Eindhoven zijn gemaakt van hergebruikt materiaal. Wethouder Mary-Ann Schreurs gaf een rondleiding. © Michel Theeuwen

Volgens Whitrick krijgt de Stadhuistoren straks energielabel A+++, ,,en dat is zeer bijzonder", zegt hij erbij. ,,Zeker als je bedenkt dat we label G hadden, het laagste dat er nu is." De wko-installatie levert water dat door de nieuwe vloeren met leidingen loopt en zo de boel verwarmt. Dat wordt gecombineerd met een systeem dat frisse lucht via plafondpanelen inlaat. Maar anders dan bij een airco-systeem, mogen de ramen hier wel gewoon open. ,,Daar zitten dan sensoren in die registreren dat het raam opengaat. Dan wordt de verwarming of de luchtinlaat ook net anders afgesteld."

Volledig scherm Oude lichtbak hergebruikt, gepimpt en van led-balken voorzien in Stadhuistoren Eindhoven. © Michel Theeuwen

Alle ambtenaren hebben straks toegang tot een app die ze vertelt waar ze het beste kunnen gaan zitten werken, afhankelijk van de wensen. ,,En als er veel mensen vrij zijn, kan het systeem ook de overige collega's bij elkaar zetten, zodat we enkele verdiepingen kunnen sluiten", aldus Whitrick. Ook krijgen de gebruikers nog hun inbreng: ,,We gaan het gesprek aan om te kijken hoe we de inrichting, de beplanting of de werkplekken nog beter kunnen maken", aldus de projectleider.

Experimenteer-etages