Gemeente Eindhoven denkt aan ‘handel’ bij vier tennisballen vol drugs, bewoner weet van niks

Huis in Eindhoven­se Cahorslaan gesloten nadat bewoner werd beschoten

26 juli EINDHOVEN - Een 53-jarige Eindhovenaar moet vier maanden zijn huis uit nadat hij in de woning werd beschoten en in zijn knie werd geraakt. Na de schietpartij in januari vond de politie in het huis aan de Cahorslaan bijna 1 kilo hasj en een alarmpistool. Ook is door de schietpartij onrust in de buurt aangewakkerd omdat in 2014 vlakbij een geruchtmakende schietpartij was tussen rivaliserende motorbendes, aldus de gemeente.