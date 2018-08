Gemeente Eindhoven eist 12 mille planschade na bouw complex

De gemeente Eindhoven eist dat de Veghelse ontwikkelaar alleen al ruim 12.000 euro planschade betaalt aan een intussen verhuisde bewoonster van een appartementengebouw aan de Greide in Eindhoven, zo bleek gisteren tijdens een rechtszaak in Den Haag. Gemzelaar ontwikkelde en bouwde een paar jaar geleden aan de Europalaan op de plek van het voormalige politiebureau het woongebouw De Bastide, bedoeld voor de huisvesting van autistische jongeren en jongeren met andersoortige beperkingen. Gemzelaar vindt de planschadeclaims veel te hoog en vindt dat Eindhoven de nadelen van de bouw van het Bastidecomplex wel erg heeft aangezet.

Groot nadeel

De Raad van State behandelde alleen de zaak van de voormalige bewoonster die recht tegenover de Bastide woonde. De andere planschadeclaims liggen op de plank in afwachting van een uitspraak in deze zaak. Hoewel er in vergelijking met het politiebureau een extra bouwlaag op het gebouw zit, levert dit volgens de Veghelse ontwikkelaar niet zoveel nadeel op, omdat het appartement waarvoor ruim 12.000 euro planschade wordt geclaimd pal tegenover het doorzichtige atrium ligt. De gemeente Eindhoven vindt dat een aantal bewoners van het flat de Greide wel degelijk groot nadeel hebben omdat zij een groot deel van hun uitzicht zijn kwijtgeraakt.