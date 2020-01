Gemeente Eindhoven gaat ‘afgetakelde’ bomen kappen en vervangen

Auto vermoede­lijk twee keer in één nacht in brand gestoken in Eindhoven

6:21 EINDHOVEN - Op de Heezerweg in Eindhoven heeft een auto in de nacht van woensdag op donderdag twee keer in brand gestaan. Rond 1.00 uur 's nachts kon een autobrand nog worden geblust. Na een nieuwe brand, dik drie en een half uur later, was het voertuig niet meer te redden.