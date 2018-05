Gemeente Eindhoven gaat wegversmalling Bosrand aanpassen

Dat heeft de gemeente woensdag laten weten aan de buurtverenigingen en klagende wijkbewoners. De doorgang wordt vanaf vrijdag, als de werkzaamheden uitgevoerd worden, 10 centimeter breder. Dat lijkt weinig, maar in combinatie met veel kortere betonnen blokken die beter in de knik van de weg liggen en een rubberen stootrand, moet dat voorkomen dat veel automobilisten alleen met angst en beven de 'sluis' passeren.

Die is aangelegd om te voorkomen dat ook vrachtverkeer de Bosrand - bypass tussen de buurten en het centrum van Meerhoven - nemen. In maart werden de oude ronde varkensruggen vervangen door nieuwe grotere, hoekige betonblokken. Toen ging het mis. De grijze betonblokken vertonen inmiddels alle kleuren van de regenboog doordat auto's er langs schampten.

De buurtverenigingen reageren voorzichtig positief. Voorzitter Ruben Trieling van de samenwerkende organisaties noemt de maatregelen ,,in ieder geval een verbetering". Maar: ,,De praktijk zal leren in hoeverre de aanpassingen daadwerkelijk voldoen."

Fred Plateijn, een van de buurtbewoners die als eerste in actie kwam tegen de vernieuwde versmallingen, is ook redelijk tevreden. ,,Ik denk dat hiermee de problemen voorlopig wel opgelost zijn. En nog vrij rap ook. De gemeente kwam onder druk te staan van de wijk en de media. Want zeg nou zelf, dit gaat toch nergens over. Ze hebben die dingen neergezet zonder zich af te vragen of het zo wel werkt."