Gemeente Eindhoven grijpt in bij Muziekgebouw

EINDHOVEN - Kaartjes voor het Muziekgebouw in Eindhoven worden duurder, nu het gemeentebestuur besloten heeft in te grijpen in de bedrijfsvoering.

Het Muziekgebouw Eindhoven zal toch in moeten grijpen in de bedrijfsvoering. Bezuinigingen op de kosten èn duurdere kaartjes moeten in 2020 gezamenlijk een bedrag van 325.000 euro opleveren. Voor het gat van naar verwachting zes ton op de begroting dat dan nog resteert, wordt nog naar oplossingen gezocht.

Mogelijk dat het Eindhovense college van B en W eenmalig de knip trekt om een deel van dat gat te dichten. Maar dat doet het college alleen om de overgang naar een structureel sluitende begroting mogelijk te maken. Hoeveel het college bereid is bij te dragen, laten de cultuurwethouder Monique List en schatkistbewaarder Marcel Oosterveer, beiden VVD, nog in het midden.

Dat blijkt uit de brief die het college aan de gemeenteraad gestuurd heeft. Concreet gevolg is onder meer dat de servicekosten bij kaartjes van 1,50 naar 2 euro gaan, dat gratis concerten geschrapt worden en dat ook de tickets duurder worden. Hoeveel precies is nog onduidelijk.

Opmerkelijk

Deze stap is om twee redenen opmerkelijk. Op de eerste plaats omdat directie en de raad van commissarissen van het Muziekgebouw tot op heden steeds gezegd hebben dat ingrijpen in de bedrijfsvoering na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren niet meer mogelijk was. En op de tweede plaats omdat de Eindhovense gemeenteraad zich tot op heden op het standpunt gesteld heeft dat er, bovenop de jaarlijkse subsidie van 4,4 miljoen euro, geen cent meer naar het MGE zou mogen gaan.

Het college van B en W neemt evenwel alle aanbevelingen over die een werkgroep heeft gedaan om te langen leste tot een sluitende begroting te komen van het Muziekgebouw. Die vertoont sinds jaar en dag een gat zo'n zes ton. Die werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van Muziekgebouw, gemeente, provincie en Brainport.

Die laatste organisatie is daar bij betrokken omdat er in Den Haag voor het Muziekgebouw vanuit de zogenoemde Regio Envelop 3,5 miljoen euro klaarligt. Voorwaarde daarbij is zowel dat het Muziekgebouw daar eenzelfde bedrag aan cofinanciering tegenover legt als dat de begroting van het MGE sluitend is.