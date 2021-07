Gemeente Eindhoven houdt belangrijke informatie over huishoudelijke hulp achter

Miskleun rond huishoude­lij­ke hulp maar voor afrekening is het te laat

21 januari EINDHOVEN - In de voorbereiding, tijdens de invoering en bij de evaluatie ging het op alle fronten mis. Het zijn spijkerharde conclusies die de Eindhovense rekenkamer trekt over de wijze waarop de nieuwe werkwijze voor het toekennen van huishoudelijke hulp in 2018 werd ingevoerd. In een dik rapport krijgt het Eindhovense college er flink van langs, vooral omdat de slachtoffers horen tot de meest kwetsbare groep Eindhovenaren.