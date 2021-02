Gemeente Eindhoven: ‘Kom op Koningsdag niet naar de stad’

Eén herinne­ring mee naar het hierna­maals; promotieon­der­zoek van Jacky van de Goor uit Eindhoven:

26 februari EINDHOVEN - Ze had zich haar promotie heel anders voorgesteld. In plaats van het auditorium van de Universiteit Twente stond Jacky van de Goor in haar kantoor aan huis in Eindhoven. Via een live verbinding verdedigde ze vrijdag haar proefschrift tegenover vijf wetenschappers. Daarna was er een coronaveilige borrel in de voortuin.