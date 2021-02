Gemeente Eindhoven koopt grond voor toekomstige uitbreiding milieustraat Lodewijkstraat

Ruim 1,1 miljoen euro voor 5600 m2

Cure het kantoor aan de Lodewijkstraat verruild voor nieuwbouw bij de milieustraat in Acht. Om te voorkomen dat een ander de benodigde grond wegkaapt, slaat het college van B en W nu toe. Eindhoven betaalt ruim 1,1 miljoen euro voor het kantoortje met het achterliggende terrein, samen goed voor bijna 5600 vierkante meter. Maar wat als die uitbreiding van de milieustraat niet nodig is? Dan is het risico niet erg groot, stelt het college. Dan kan de grond altijd nog als bedrijfsterrein verkocht worden.

Volgens directeur Frans van Strijp van Cure is er nog geen planning voor de uitbreiding van het inzamelterrein voor allerlei soorten afval. ,,Op termijn hebben we meer capaciteit nodig. Dus als de trein voorbij komt, moet je er op springen. Met deze grond kunnen we de milieustraat groter maken, zoals die in Acht ook veel groter is. We kunnen nu gaan kijken wat en hoe.”