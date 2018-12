Gemeente Eindhoven laat komst designmuseum snel onderzoeken

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de relatie tot vergelijkbare regionale en nationale instanties. Eindhoven geeft het Design Museum in Den Bosch, het Textielmuseum in Tilburg, EKWC en DDF, Kazerne, STRP en de Design Academy als voorbeelden.

De wens om een rijksmuseum op het gebied van design te herbergen in Eindhoven koestert de gemeente al een paar jaar. ,,Het gaat dan om een museum dat tevens een future lab is”, meldt de gemeente donderdag. Dat houdt in dat de invloed van design en technologie op maatschappelijke thema's als gezondheid duidelijk wordt. ,,Een museum voor iedereen. Zoals het Evoluon ooit was.”

Evoluon

Dat gebouw krijgt per 1 januari een nieuwe eigenaar , werd donderdag bekend: Hurks, Foolen & Reijs. Aan jarenlange onzekerheid kwam zo een einde. Hurks, Foolen & Reijs gaan een hotel en horeca aanleggen op het terrein. De optie van een rijksmuseum voor design houden ze daarnaast nadrukkelijk open. De gemeente verwacht dat de kwartiermaker deze partij meeneemt in het onderzoek.

Wethouder Monique List (Cultuur en Design) ziet het designmuseum als een internationale instelling, die alle groepen in de samenleving aanspreekt: “Het museum moet een interactieve toon- en maakplek worden waar ruimte is voor scholing en experiment. Met een toekomstgericht programma is het in onze regio ingebed in een omgeving met vernieuwingskracht van internationaal toonaangevende bedrijven en instellingen zoals Design Academy en Dutch Design Foundation. Het zal aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.”