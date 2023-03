Gemeente Eindhoven legt werk aan omstreden bouwweg toch stil. ‘Keer op keer bij de neus genomen’

Nieuw grandcafé in Eindhoven­se Lichttoren: vijf horecaon­der­ne­mers samen aan de slag

EINDHOVEN – Er komt opnieuw een horecazaak in de Lichttoren in Eindhoven. Ergens eind mei opent Grandcafé De Lichttoren de deuren. Vijf horeca-ondernemers, onder wie Tom van Brussel van ’t Lempke en de Roast Club, blazen het restaurant nieuw leven in.