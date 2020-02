‘Gemeente Eindhoven moet kerken helpen’

Het opknappen van een glas-in-lood-raam in de Remonstrantse kerk aan de Dommelhoefstraat kost 35.000 euro; er is te lang niets aan gedaan. En de toren van de Maranathakerk aan de Venstraat dreigt gesloopt te worden, omdat er nooit geld voor opzij gezet is; behoud is nu (te) kostbaar. Het zijn voorbeelden die Stephan van der Horst van erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting geeft om aan te tonen dat eigenaren van kerken behoefte hebben aan meer ondersteuning van de gemeente. Om sloop op termijn te voorkomen.