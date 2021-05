Gemeente Eindhoven moet tempo maken met uitkopen woonbootbewoners De Hurk

EINDHOVEN - Uiterlijk 1 juli moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van de woonboten op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Dat heeft de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter van Nederland, besloten. Doet de gemeente dit niet dat moet het de woonbootbewoners een dwangsom van 50 euro per dag betalen.

De uitspraak van de RvS legt extra druk op de besluitvorming rond de woonboten. Eind maart besloot de gemeenteraad dat Eindhoven de bewoners moet uitkopen. Vooral omdat de leefomgeving er slecht is door de nabijheid van de zware industrie op De Hurk. Het handhaven van de woonboten zou bovendien betekenen dat de bedrijven daar niet verder kunnen uitbreiden.

Rechtszaak

Eind vorige maand werd met de kleinst mogelijke meerderheid in de raad al ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor De Hurk. Een rechtszaak die diervoerproducent ABZ had aangespannen bij de Raad van State is daarmee van de baan. Ook ABZ eiste een dwangsom omdat de gemeente een besluit over het bestemmingsplan maar bleef uitstellen. Hierdoor werden uitbreidingsplannen van ABZ gedwarsboomd.

Wethouder Yasin Torunoglu deed afgelopen maand daarom een klemmend beroep op de gemeenteraad om in te stemmen met het bestemmingsplan zodat ABZ alsnog kan uitbreiden. Dat gebeurde met 22 stemmen voor en 21 stemmen tegen. De discussie over de toekomst van De Hurk is daarmee overigens niet van de baan. D66 kondigde vorige maand al aan dat de wenselijkheid van zware industrie op die locatie een van de verkiezingsthema's voor 2022 wordt.

Uitkoopregeling

Even terug naar de woonboten. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het uitkopen van de bewoners moet de wethouder met hen om tafel over de hoogte van de uitkoopregeling. Torunoglu vertelde de raad dat het waarschijnlijk om een bedrag van 300.000 euro per woonboot zou gaan. Een totaalbedrag van drie miljoen euro voor de tien boten dus.

Met de uitkoopregeling zou er een eind komen aan een jarenlange discussie over de woonboten op het Afwateringskanaal tussen de Dommel en Beatrixhaven. De eerste boten meerden daar begin jaren zeventig al aan en werden jarenlang gedoogd. In 2017 al wilde de gemeente een vertrek afdwingen door het bestemmingsplan te wijzigen. De bewoners stapten naar de rechter en kregen gelijk.

Leefklimaat

In eerste instantie werd er door de gemeenteraad gekoerst op een overgangsregeling. Bewoners zouden daarmee nog tientallen jaren kunnen blijven liggen. Toen duidelijk werd dat het leefklimaat er dermate slecht is, was er ook in de raad geen steun meer voor de overgangsregeling. De gemeente is inmiddels bezig met het inventariseren van de wensen van de bewoners over een uitkoopregeling.