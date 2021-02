Gemeente Eindhoven: ‘Niet bang zijn voor windhinder door torens District-E’

EINDHOVEN - Bewoners van de Stationsweg en bezoekers van de terrasjes aan het Stationsplein in Eindhoven hoeven niet bang te zijn dat ze straks, na de bouw van de drie hoge torens bij het station, weggeblazen worden. Volgens de gemeente is er alles aan gedaan om windhinder tegen te gaan.

Last van valwinden door de bouw van District-E, met zijn torens van 170, 120 en 90 meter, is een van de zorgen die verschillende insprekers uitspreken in hun bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het project op het Stationsplein. Bewoners van appartementencomplex Seepaerdstad en van de flats aan de Stationsweg bijvoorbeeld, maar ook de eigenaren van café D’n Hertog en van complex De Veste tonen zich bezorgd. Drie van die reuzen, dat moet wel tot windhinder leiden, zoals dat ook het geval is bij The Student Hotel en bijvoorbeeld de Admirant aan de Emmasingel, schrijven ze in hun ‘zienswijzen’ op het plan.

Maar de gemeente pareert al die kritiek. Ontwikkelaar Amvest heeft er alles aan gedaan om overlast tegen te gaan, aldus de reactie op de zienswijzen. Het definitieve plan staat op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 9 maart.

Volledig scherm De skyline van Eindhoven met daarin getekend de 3 torens van het plan District E voor het Stationsplein. © Amvest/Powerhouse Company/ZUS

Eerder was al bekend geworden dat Amvest zich houdt aan de nieuwste, strengere regels van de gemeente Eindhoven voor windhinder. Daarbij mag op de begane grond weinig tot geen overlast ontstaan. Uitgebreid onderzoek in de windtunnel van de TU/e heeft tot maatregelen geleid die hinder moeten. Daarvoor zijn de torens onder meer verwisseld - de hoogste staat nu het dichtst bij het spoor - en de basis verbreed waardoor er minder valwinden zijn. Uit de reactie van de gemeente op de bezwaren blijkt dat er ook verticale en horizontale schermen aangebracht worden. De gemeente belooft bovendien dat er nog extra beplanting komt waardoor ook de laatste overlast door wind tegengegaan moet worden.

Volledig scherm Het Stationsplein in Eindhoven, gezien vanaf de Bijenkorf, wordt herontwikkeld tot District E. © Michel Theeuwen

Op het bestemmingsplan zijn in totaal twintig reacties binnengekomen. Met name van omwonenden maar ook van andere inwoners van Eindhoven. Zij uiten vooral hun zorgen over de gevolgen van de komst van de drie torens. Behalve de windhinder zou er ook overlast kunnen ontstaan door extra verkeersbewegingen, te weinig parkeerplaatsen voor auto's en te weinig ruimte voor fietsparkeren.

Voldoende parkeerplaatsen in omgeving

Maar volgens de gemeente blijkt uit de berekeningen dat er in de omgeving voldoende plekken zijn om auto’s te parkeren, zoals de parkeergarages onder de Kennedytoren aan de andere kant van het station, en de parkeerplaatsen aan de Prof Dr. Dorgelolaan en de Fuutlaan. Onder de drie torens komt een parking met veel plaats voor fietsers én een minimaal aantal plekken voor auto's om geen extra verkeer aan te trekken. Een autoluwe binnenstad is immers het doel. Veel bezwaarmakers denken dat dat tot extra overlast gaat leiden omdat die auto's wel komen en er geen plaats voor is.

Volledig scherm De drie torens (90, 120 en 170 meter) van District E, het plan van Amvest voor het Stationsplein in Eindhoven © Artist Impression

Het aantal verkeersbewegingen dat District-E oproept, valt reuze mee, denkt de gemeente. Dat verkeer verspreidt zich bovendien over verschillende richtingen. Met een nadruk op de Vestdijktunnel/Fellenoord. De angst van bewoners van de Fuutlaan dat de bouw daar voor grote drukte gaat zorgen, wordt dan ook niet gedeeld. Bovendien wordt gewerkt aan een plan om snel snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Voor de langere termijn werkt de gemeente aan een herinrichtingsplan. In beide gevallen met de bewoners samen.

Om de zorgen over tegenvallende groenbeplanting op het plein tegemoet te komen, stelt de gemeente wel hogere eisen aan Amvest. In het bestemmingsplan wordt opgenomen dat er per toren minstens 500 vierkante meter groen wordt aangelegd, bij of aan de bebouwing. Dus ook daktuinen en gevelgroen tellen dan mee.

Volledig scherm Het station van Eindhoven met daarachter de 3 torens van District E, het plan voor het Stationsplein. © Amvest/Powerhouse Company/ZUS

De insprekers wijzen bovendien op de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor voor de toekomstige bewoners. Dat risico neemt fors toe omdat er straks meer mensen komen te wonen. Maar volgens de gemeente zijn ook hier afdoende maatregelen getroffen, zoals een vloeistofgoot die stoffen tegen moet houden, een vuurwerende gevel en inrichtingseisen.

Uit de stikstofberekeningen blijft dat District-E noch in de bouwfase, noch in de gebruiksfase een schadelijk effect zal hebben op de Natura2000-gebieden in de regio. In het plan is plaats voor commerciële ruimtes, kantore en 500 tot 800 woningen, afhankelijk van de vraag of er nog een hotel in komt nu daar minder behoefte aan is door corona.