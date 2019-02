Gemeente Eindhoven: niks mis met extra schoonmaak vlak voor controle

De gemeente reageert hiermee op kritiek van Bert van 't Laar, die vanuit ouderenbond KBO Cees en Mieke den Dekker en hun moeder bijstaat. Maandag stonden ze in de rechtbank om de rechter te vragen om een ‘voorlopige voorziening’: de korting op de huishoudelijke hulp van hun moeder tijdelijk terug te draaien. De gemeente had hen in het kader van deze juridische procedure gevraagd of het goed was dat een controleur van een extern bureau zou kijken of de woning schoon was of niet. Broer en zus constateerden tot hun grote verbazing dat de gemeente daags voor het uitvoeren van deze ‘schouw’ de woning van hun moeder eenmalig extra liet schoonmaken. Een poging om de rechter te misleiden, aldus Van 't Laar, want natuurlijk is de uitkomst van de schouw hierdoor positief.