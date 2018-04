Gemeente Eindhoven sluit café Bosporus voor vier weken

Eindhoven­se gemeentesecteraris Marco Wilke naar Heerlen

14:49 EINDHOVEN - De scheidende Eindhovense gemeentesecretaris Marco Wilke gaat per 1 mei aan de slag in Heerlen. Wilke is daar aangesteld als interim-gemeentesecretaris. Hij vertrekt in Eindhoven omdat hij ontevreden is over wat hij de afgelopen anderhalf jaar in Eindhoven voor elkaar gekregen heeft.