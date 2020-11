Gemeente Eindhoven sluit gevaarlijke trap stadhuis af

Boscagli geniet van zijn basisplek bij PSV

4 november Een van de meest constante spelers van PSV in dit seizoen is Olivier Boscagli. De Fransman is in zijn tweede jaar bij de club basisspeler geworden, centraal achterin aan de linkerkant. Donderdag speelt de 22-jarige verdediger met PSV in Thessaloniki het belangrijke Europa League-duel met PAOK Saloniki.