Gemeente Eindhoven sluit twee bedrijfspanden na eerdere hennepvondst

PSV gebruikte nog nooit zoveel spelers in het begin van een seizoen

13:25 In de 88ste minuut van het duel PSV - Willem II van afgelopen zondag viel bij de Eindhovenaren de Noor Mathias Kjølø in. Daarmee was hij alweer de 28ste speler van PSV die dit seizoen speelminuten maakte in de eredivisie. Slechts twee keer eerder gebruikte PSV meer spelers in een héél seizoen.