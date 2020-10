Gemeente Eindhoven sluit woning aan Castiliëlaan na vondst harddrugs

Deze uitjes in de regio zijn leuk voor de herfstva­kan­tie

18 oktober EINDHOVEN - Eindhoven-Noord is met het Sportpark Op Noord en de vele recreatieve mogelijkheden op de Vijfkamplaan een plek waar veel te doen is op het gebied van sport en spel. Begin volgend jaar komen daar nog een trampoline park en een indoorspeelparadijs bij. Ook nu tijdens de gedeeltelijke lockdown is er genoeg te doen.