Gemeente Eindhoven sluit woning en garages na drugsvondsten

Heerenveen is geïnteres­seerd in PS­V-doel­man Robbin Ruiter

16:03 SC Heerenveen is geïnteresseerd in PSV-doelman Robbin Ruiter. De 33-jarige keeper kwam vorig jaar bij PSV binnen als reservegoalie en staat in Eindhoven nog een seizoen onder contract. Daarnaast heeft PSV nog een optie om het contract met een jaar te verlengen. In Friesland is Ruiter een van de kandidaten om komend seizoen onder de lat te staan, omdat de andere goalies zijn vertrokken.