Gemeente Eindhoven staat digitaal op een achterstand

Financieel mag het Eindhovense stadsbestuur de zaakjes inmiddels dan wel weer op orde hebben, organisatorisch is alles nog allerminst goed geregeld. Dat is met name het geval op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit controle door de huisagent. ,,Daar balen we behoorlijk van", zegt wethouder Marcel Oosterveer (VVD) van financiën en personeel. ,,We dachten dat we op dat gebied het afgelopen jaar ook al flinke stappen hadden gezet. Maar dat blijkt lastiger dan we dachten. Dat is toch een kleine tegenvaller."

Oosterveer wijt dat vooral aan de grote aandacht die het huidige college van B en W sinds het aantreden in juni vorig jaar heeft gehad voor de penibele financiële positie van de gemeente Eindhoven. Door een budgetoverschrijding op de gemeentelijke post zorg en welzijn van meer dan 100 miljoen euro in drie jaar stond de stad op de rand van de afgrond.

Discipline

Inmiddels lijkt het tij gekeerd, enerzijds door bezuinigingen en anderzijds door - zoals Oosterveer dat noemt - een 'strakke budgetdiscipline'. ,,Het stemt ons uitermate tevreden dat we financieel de zaak weer op orde hebben. Maar de keerzijde is dat we daardoor nog niet voldoende aandacht hebben kunnen besteden aan het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie, met name op digitaal gebied."

De huisaccountant heeft daarbij genadeloos de vinger op de zere plek gelegd. ,,Het gaat vaak om heel simpele zaken, zoals het tijdig schrappen van inloggegevens van mensen die uit dienst gaan. Maar ook om ingewikkelder vraagstukken als welke ambtenaar mag in het kader van de privacygegevens wel of niet digitale vergunningaanvragen van de Eindhovenaren inzien. Dat soort dingen moeten gewoon goed geregeld zijn. En dat is nog niet het geval, helaas." Met behulp van extra geld voor nieuw personeel hoop Oosterveer het komend jaar die klus alsnog te klaren.

Voorsorteren

De afgelopen twee jaar was er op de Eindhovense gemeentebegroting - naast zaken waarover in het verleden al was besloten - vrijwel geen geld voor nieuw beleid. De verwachting is dat die ruimte er op de begroting voor 2021 wel zal komen. Collega-wethouders van Oosterveer sorteren daar momenteel al regelmatig op voor, als ze het hebben over hun plannen voor de komende jaren.